Купер: К матчу с Россией Салах должен быть в форме

Главный тренерпрокомментировал состояние, а также результат матча с

«Думаю, Салах сыграет с Россией. Он должен быть в форме ко второму матчу. Но сегодня все еще оставался риск. Поэтому на поле он не появился», — цитирует Купера «Спорт-Экспресс».

«Я считаю, что мы провели просто прекрасный матч. Сделали все, что возможно. Да, очень обидно, что пропустили, но ведь это изначально можно было предположить — Уругвай очень силен. Впереди у нас возникали шансы, было несколько перспективных подходов. Не хватало последнего паса. И Салаха, конечно, тоже не хватало», — также отметил тренер египетской сборной.

Напомним, Египет уступил Уругваю на последних минутах матча — 0:1.