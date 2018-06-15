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    Ренар: Пошли на риск, чтобы выиграть, но нас положили на лопатки

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    Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар поделился впечатлениями после поражения в матче первого тура группового этапа чемпионата мира от национальной команды Ирана (0:1).

    Эрве Ренар
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    Единственный гол в этом матче был забит уже в компенсированное время — нападающий марокканцев Азиз Бухаддуз срезал мяч в свои ворота.

    «Естественно, я очень разочарован. Даже если бы матч завершился вничью, я был бы разочарован, учитывая ход игры.

    Можете представить мое состояние после такого поражения. Это худшее, что могло произойти. Игроки подавлены. Ошибки случаются, ничего не поделаешь.

    Мы могли добиться другого результата, но нас положили на лопатки. Это поражение очень жестоко.

    В футболе обычно победитель выходит на пресс-конференцию, полагая, что он провел исключительный матч. Но сегодня проиграли мы. Мы допустили одну ошибку, хотя у нас было как минимум три голевых момента.

    Мы могли стабилизировать ситуацию были технические недоработки. В связи с этим мы пошли на риск, потому что хотели выиграть», — приводит слова Ренара «Спорт-Экспресс».

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