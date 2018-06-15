Оби Микел: Удивительно даже, как сильно нас поддерживают в России

Полузащитник сборной Нигериирассказал, что россияне активно поддерживают африканскую команду.

На чемпионате мира нигерийцы сыграют в группе D, где встретятся с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

«К нам относятся в России очень здорово, все нас поддерживают, нет никаких проявлений расизма. Удивительно даже, как сильно нас поддерживают здесь.

Не знаю, может быть, потому, что у меня девушка русская, или какие-то еще причины есть. В любом случае, мы чувствуем себя здесь как дома и ждем, что на завтрашней игре с хорватами будет отличная поддержка», — цитирует «Р-Спорт» Микела.