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    Оби Микел: Удивительно даже, как сильно нас поддерживают в России

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    Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал, что россияне активно поддерживают африканскую команду.

    Джон Оби Микел
    Джон Оби Микел
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    На чемпионате мира нигерийцы сыграют в группе D, где встретятся с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

    «К нам относятся в России очень здорово, все нас поддерживают, нет никаких проявлений расизма. Удивительно даже, как сильно нас поддерживают здесь.

    Не знаю, может быть, потому, что у меня девушка русская, или какие-то еще причины есть. В любом случае, мы чувствуем себя здесь как дома и ждем, что на завтрашней игре с хорватами будет отличная поддержка», — цитирует «Р-Спорт» Микела.

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