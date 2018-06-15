Акунья передумал уходить из «Спортинга»

Полузащитник сборной Аргентиныне будет разрывать контракт со «Спортингом», сообщил агент футболиста в интервью MaisFutebol.

26-летний аргентинец планировал вслед за Басом Достом, Бруну Фернандешем, Виллиамом Карвалью, Желсоном Мартиншем, Руем Патрисиу и Даниэлем Поденсе расторгнуть соглашение из-за действий президента клуба Бруно де Карвалью, однако передумал.

Его контракт действует до 2021 года.

Напомним, игроки в массовом порядке покидают «Спортинг» из-за действий президента клуба. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета «львов» из Лиги Европы, а в мае отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.

Накануне де Карвалью был обвинен в нарушении конституции клуба и отстранен от работы. На его место был назначен Жайме Марта Соареш.