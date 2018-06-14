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    Моутинью: Сборная Португалии приехала в Россию выиграть Кубок мира

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    Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью высказал мнение о предстоящем матче чемпионата мира против сборной Испании.

    Жоау Моутинью
    Жоау Моутинью
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    «Ожидания от чемпионата мира у нас высокие, Россия хорошо все организовывала, это просто фантастика, условия супер.

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    • Надеюсь, нам удастся добиться своих целей, выложившись по полной. Мы сосредоточены и работаем на достижение наших целей на турнире, надо начать чемпионат мира хорошо.

    Мы должны выиграть Кубок мира, ведь представляем страну, которая является футбольной, за этим мы сюда и приехали — выигрывать.

    Думаю, сборная Португалии находится среди кандидатов на победу в чемпионате мира, мы все-таки чемпионы Европы.

    Это не дает нам право быть первыми фаворитами, но наша команда амбициозная и достойная, мы сделаем свою работу как положено

    Если говорить о негативных последствиях смены тренера у Испании, то вряд ли они будут, а вот позитивные вполне могут быть.

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    • Испанцы отлично подготовились к чемпионату, не думаю, что смена тренера что-то изменит, их тактика вряд ли поменяется.

    Они единая, хорошая команда, это вызов для их соперников, однако и наша сборная очень качественная, мы нацелены только на победу.

    К тому же нам не нужно смотреть на другие команды, ведь наш коллектив очень дисциплинированный и сконцентрированный», — цитирует Моутинью ТАСС.

    Встреча состоится 15 июня на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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