Моутинью: Сборная Португалии приехала в Россию выиграть Кубок мира

Полузащитник сборной Португалиивысказал мнение о предстоящем матче чемпионата мира против сборной Испании.

«Ожидания от чемпионата мира у нас высокие, Россия хорошо все организовывала, это просто фантастика, условия супер.

Надеюсь, нам удастся добиться своих целей, выложившись по полной. Мы сосредоточены и работаем на достижение наших целей на турнире, надо начать чемпионат мира хорошо.

Мы должны выиграть Кубок мира, ведь представляем страну, которая является футбольной, за этим мы сюда и приехали — выигрывать.

Думаю, сборная Португалии находится среди кандидатов на победу в чемпионате мира, мы все-таки чемпионы Европы.

Это не дает нам право быть первыми фаворитами, но наша команда амбициозная и достойная, мы сделаем свою работу как положено

Если говорить о негативных последствиях смены тренера у Испании, то вряд ли они будут, а вот позитивные вполне могут быть.

Испанцы отлично подготовились к чемпионату, не думаю, что смена тренера что-то изменит, их тактика вряд ли поменяется.

Они единая, хорошая команда, это вызов для их соперников, однако и наша сборная очень качественная, мы нацелены только на победу.

К тому же нам не нужно смотреть на другие команды, ведь наш коллектив очень дисциплинированный и сконцентрированный», — цитирует Моутинью ТАСС.

Встреча состоится 15 июня на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.