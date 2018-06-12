«Монако» приобрел 16-летнего бельгийца

«Монако» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Андерлехта»

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Подробности контракта не сообщаются.

16-летний футболист в минувшем сезоне выступал за молодежную команду бельгийского клуба и был ее капитаном.

«Мы очень рады приветствовать Матазо в "Монако". Его приезд соответствует нашему желанию привлекать перспективных европейских игроков.

В "Андерлехте" Элиот показал очень хорошую игру. За ним следили большие европейские клуб. Нам очень приятно, что он выбрал именно нас для своего развития», – сказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев.