Коулмэн возглавил китайский клуб

Валлиецназначен главным тренером китайского «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает официальный сайт футбольного клуба.

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На этом посту он сменил чилийца Мануэля Пеллегрини, ушедшего из клуба в мае.

Последним местом работы 48-летнего валлийского специалиста был английский «Сандерленд», который по итогам минувшего сезона вылетел из Чемпионшипа.

Коулмэн в 2012-2017 годах работал в сборной Уэльса, которая под его руководством впервые пробилась на чемпионат Европы в 2016 году и дошла до полуфинала турнира.

Также он тренировал английские «Фулхэм» и «Ковентри», испанский «Реал Сосьедад» и греческую «Ларису».