Коулмэн возглавил китайский клуб

Крис Коулмэн
footballparadise.com
На этом посту он сменил чилийца Мануэля Пеллегрини, ушедшего из клуба в мае.
Последним местом работы 48-летнего валлийского специалиста был английский «Сандерленд», который по итогам минувшего сезона вылетел из Чемпионшипа.
Коулмэн в 2012-2017 годах работал в сборной Уэльса, которая под его руководством впервые пробилась на чемпионат Европы в 2016 году и дошла до полуфинала турнира.
Также он тренировал английские «Фулхэм» и «Ковентри», испанский «Реал Сосьедад» и греческую «Ларису».