Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018

Британский певец, российская звезда мировой оперы, двукратный чемпион мира по футболу в составе сборнойпримут участие в церемонии открытия чемпионата мира 2018 года в России, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало — 18:00 мск).

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта. Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров», — сказал Уильямс.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.