ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Франции Дневник ЧМ-2018: Самолет летит в Россию
  • 13:35
    • Пике травмировал колено на тренировке сборной Испании
  • 12:32
    • «Ювентус» сделает предложение о трансфере Головина в ближайшие дни
  • 12:19
    • Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018
  • 12:03
    • Сборная России проводит тренировку в полном составе в Новогорске
  • 10:12
    • Шарапова поднялась на семь строчек в рейтинге WTA
    Все новости спорта

    Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018

  • подписаться
    •
    Британский певец Робби Уильямс, российская звезда мировой оперы Аида Гарифуллина, двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо примут участие в церемонии открытия чемпионата мира 2018 года в России, сообщает пресс-служба ФИФА.

    Робби Уильямс
    Робби Уильямс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало — 18:00 мск).

    «Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта. Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров», — сказал Уильямс.

    Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018: Самолет летит в Россию
  • 03:09
    •
  • Прогноз
  • Южная Корея — Сенегал
  • 1,63
  • Сегодня в 16:00
    •
    Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые ликвидные автомобили 2017 годаЛучшие автомобильные интерьеры 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Последняя репетиция перед ЧМ-2018
  • Южная Корея — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,63
    •
  • «Красные дьяволы» порадуют своих болельщиков
  • Бельгия — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Японцы и парагвайцы победителя не выявят
  • Япония — Парагвай. Прогноз и ставки
  • 3,10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2018?Пока больше вопросов, чем ответов Вчера в 11:560
  • 07:50
    • Сборная Бразилии прибыла в Сочи
  • 13:18
    • Кличко-старший стал первым украинцем в Зале славы бокса
  • 10:30
    • «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Мбаппе 270 миллионов евро
    Давинсон Санчес Футбол ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 3Третья часть рейтинга молодых талантов, которые могут зарекомендовать себя на ЧМ-2018 Вчера в 18:520
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгия победой закончит подготовку к ЧМ
  • 2,01
    •
  • 11:02
    • Эррера отказался возвращаться в «Атлетик»
  • 10:45
    • Бейл отказался переходить в «Баварию»
  • 08:35
    • Наингголан перейдет в Интер за 29 миллионов евро
    Фрагмент матча Футбол Испанская апатия в Краснодаре. «Фурия роха» с трудом обыграла ТунисЕдинственный гол в матче забил форвард «Сельты» Яго Аспас Вчера в 14:560
  • 08:22
    • «Фрозиноне» сыграет с «Палермо» в финале плей-офф за право выступать в Серии А
  • 08:05
    • «Вальядолид» и «Нумансия» поспорят за Примеру
  • 23:18
    • Феттель выиграл гонку Гран-при Канады, Сироткин — 17-й
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие