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    Смертин: Не могу гарантировать, что на ЧМ-2018 не будет проявлений расизма

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    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин отметил, что не может гарантировать полного отсутствия проявлений расизма со стороны болельщиков на чемпионате мира—2018.

    Алексей Смертин
    Алексей Смертин
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    • «В России футбол любят миллионы людей, но порой, к сожалению, небольшая группа совершает глупые поступки. Тем, кто позволяет себе проявления расизма, я бы сказал: задумайтесь о своих словах, о своём поведении.

    Я не беспокоюсь по поводу того, что со стороны российских болельщиков во время чемпионата мира будут проявления расизма.

    Не могу на сто процентов гарантировать, что турнир обойдётся без подобных эксцессов, но учитывая опыт проведения Кубка конфедераций в нашей стране, я уверен, что чемпионат мира пройдёт на высоком уровне», — сказал Смертин в эфире телеканала CBC.

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