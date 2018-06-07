Новосибирск получил лицензию на публичные трансляции матчей ЧМ-2018

Болельщики на площади
luxtimes.lu
«Официальная лицензия ФИФА на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня, получена департаментом физической культуры и спорта Новосибирской области.
Игры будут транслироваться на специально организованной площадке для массового просмотра – Михайловской набережной в областном центре», – говорится в заявлении.
Официальная лицензия на «Специальный некоммерческий публичный показ» была получена в ночь на 7 июня.
Предварительно запланирован показ всех трех матчей сборной России на групповом этапе чемпионата мира.