Новосибирск получил лицензию на публичные трансляции матчей ЧМ-2018

получил официальную лицензию ФИФА на публичные трансляции матчей ЧМ-2018, информирует официальный сайт Правительства Новосибирской области.

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«Официальная лицензия ФИФА на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня, получена департаментом физической культуры и спорта Новосибирской области.

Игры будут транслироваться на специально организованной площадке для массового просмотра – Михайловской набережной в областном центре», – говорится в заявлении.

Официальная лицензия на «Специальный некоммерческий публичный показ» была получена в ночь на 7 июня.

Предварительно запланирован показ всех трех матчей сборной России на групповом этапе чемпионата мира.