Баллак: Не взять Сане на ЧМ — неверное решение

Экс-игрокраскритиковал решениене включить форвардав заявку на чемпионат мира.

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«Как и многие другие, я был крайне удивлен, потому что с футбольной точки нет никакого объяснения такому решению тренера. У сборной Германии есть действительно хорошие игроки, но среди них должен быть Лерой.

Существуют предположения, что дело может быть в каких-то закулисных событиях. Лев сказал, что у него хорошие отношения с Сане и он просто решил отдать предпочтение Юлиану Брандту, но я чувствую, что это неверное решение, потому что Лерой — игрок не одной позиции», — сказал Баллак, которого цитирует The Sun.

На групповой стадии ЧМ-2018 сборная Германии встретится с Мексикой (17 июня, «Лужники), Швецией (23 июня, Сочи) и Южной Кореей (27 июня, Казань).