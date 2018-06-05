УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций запретилпродавать билеты болельщикам на три выездных еврокубковых матча, информирует пресс-служба организации.

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Московский клуб наказан из-за поведения болельщиков на ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

Наказание по третьему матчу носит условный характер с испытательным сроком два года. Кроме того, российский клуб оштрафован на 55 тысяч евро.

Перед матчем «Атлетик» — «Спартак» в Бильбао произошли массовые беспорядки с участием болельщиков обеих команд. Испанский клуб наказан закрытием сектора вместимостью в 2000 человек на следующий матч в еврокубках, а также штрафом в 40 тысяч евро.