Гендиректор «Шахтера»: Мы довольны условиями перехода Фреда в «МЮ»

Генеральный директор «Шахтёра»подчеркнул, что донецкий клуб удовлетворён условиями трансфера полузащитника

«Клуб согласовал переход Фреда в "Манчестер Юнайтед". Согласно договоренности мы не можем раскрыть финансовые условия. Но могу сказать одно — мы полностью удовлетворены условиями соглашения.

Благодарю Фреда за годы проведённые в Шахтере, за трофеи и титулы, которые он помог выиграть Клубу! Он показал себя настоящим профессионалом и отличным человеком.

Сегодня мы все должны быть рады тому, что Клуб и украинский футбол воспитали ещё одного игрока мирового уровня! Спасибо, Фред! Удачи тебе в дальнейшей карьере!», — написал Палкин на своей странице в Фейсбуке.