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    Калдарым: Сборная России превосходит Турцию в исполнении стандартов

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    Защитник сборной Турции Хасан Али Калдырым рассказал, что ждет от товарищеского матча со сборной России.

    Хасан Али Калдырым
    Хасан Али Калдырым
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  • «Жаль, что мы не пробились в финальную часть чемпионата мира. У нас очень хорошая команда, молодая, есть талантливые ребята.

    Надеюсь, они наберутся опыта в том числе и через эту игру с Россией. Со временем мы станем лучше. Ошибки? Их совершают все. Надеюсь, вскоре станем более опытной командой.

    Стандарты часто являются скрытым оружием. Но мы иногда теряем концентрацию при стандартах, нужно играть умнее, не расслабляться. Россия в этом плане нас превосходит.

    Знаю, что Рома Нойштедтер очень расстроен непопаданием в заявку, правда, я с ним еще не общался. Но таково решение тренера, его нужно уважать.

    Хочу пожелать успеха сборной России. Надеюсь, у них все получится», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Сборная России проведет товарищеский матч против Турции завтра в 19:00.

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