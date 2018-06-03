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    Сборная России назвала окончательный состав на ЧМ-2018

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    Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал окончательную заявку команды на домашний чемпионат мира-2018.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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  • В заявку включены 23 футболиста.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин»), Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»).

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    • Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Календарь и таблица ЧМ-2018

    Отметим, что вне состава остались голкипер Сослан Джанаев («Рубин»), защитник Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), полузащитники Константин Рауш и Александр Ташаев (оба — «Динамо»), а также нападающий Федор Чалов (ЦСКА), которые проводили сбор вместе с командой.

    Напомним, на ЧМ-2018 россияне сыграют в группе А с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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