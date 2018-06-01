Сборная Австралии разгромила Чехию

одержала домашнюю победу над(4:0) в товарищеском матче, прошедшем в Санкт-Пёльтене.

Сборная Австралии idnes.c 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе австрийской команды голами отметились Мэтью Леки (дважды), Робби Круз. Еще один мяч Якуб Югас забил в свои ворота.

Напомним, на ЧМ-2018 австралийцы сыграют в квартете С с командами Дании, Франции и Перу.

Товарищеский матч Австралия — Чехия — 4:0 (1:0) Голы: Леки, 32 (1:0). Наббут, 54 (2:0). Леки, 72 (3:0). Югас, 80 — в свои ворота (4:0)Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон (Дегенек, 76), Миллиган, Крус (Петратос, 73), Луонго, Рогич (Ирвайн, 66), Муй, Леки (Арзани, 84), Наббут (Макларен, 61)Чехия: Коубек, Калас, Новак, Югас, Боржил, Хушбауэр, Дарида, Копиц (Хоржава, 83), Барак (Сикора, 57), Шик (Шурал, 75), Крменчик (Янкто, 46)Предупреждение: Янкто, 79

В другом контрольном матче, прошедшем в австралийском Брисбене, сборная Южной Кореи потерпела домашнее поражение от команды Боснии и Герцеговины со счетом 1:3.

В составе балканцев хет-трик оформил хавбек Эдин Вишча. 90 минут на поле провел защитник «Динамо» Тони Шуньич.

Корея вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018, где сыграет со Швецией (18 июня, Нижний Новгород), Мексикой (24 июня, Ростов-на-Дону) и Германией (27 июня, Казань).