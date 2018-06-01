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    Сборная Австралии разгромила Чехию

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    Сборная Австралии одержала домашнюю победу над командой Чехии (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в Санкт-Пёльтене.

    Сборная Австралии
    Сборная Австралии
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  • В составе австрийской команды голами отметились Мэтью Леки (дважды), Робби Круз. Еще один мяч Якуб Югас забил в свои ворота.

    Напомним, на ЧМ-2018 австралийцы сыграют в квартете С с командами Дании, Франции и Перу.

    Товарищеский матч
    Австралия — Чехия — 4:0 (1:0)
    Голы: Леки, 32 (1:0). Наббут, 54 (2:0). Леки, 72 (3:0). Югас, 80 — в свои ворота (4:0)Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон (Дегенек, 76), Миллиган, Крус (Петратос, 73), Луонго, Рогич (Ирвайн, 66), Муй, Леки (Арзани, 84), Наббут (Макларен, 61)Чехия: Коубек, Калас, Новак, Югас, Боржил, Хушбауэр, Дарида, Копиц (Хоржава, 83), Барак (Сикора, 57), Шик (Шурал, 75), Крменчик (Янкто, 46)Предупреждение: Янкто, 79

    В другом контрольном матче, прошедшем в австралийском Брисбене, сборная Южной Кореи потерпела домашнее поражение от команды Боснии и Герцеговины со счетом 1:3.

    В составе балканцев хет-трик оформил хавбек Эдин Вишча. 90 минут на поле провел защитник «Динамо» Тони Шуньич.

    Корея вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018, где сыграет со Швецией (18 июня, Нижний Новгород), Мексикой (24 июня, Ростов-на-Дону) и Германией (27 июня, Казань).

    Товарищеский матч
    Корея — Босния и Герцеговина — 1:3 (1:2)
    Голы: Вишча, 28 (0:1). Ли Джэ Сон, 30 (1:1). Вишча, 45+1 (1:2). Вишча, 79 (1:3)Корея: Ким Сын Гю, Ким Мин У, Ли Ен, Юн Ен Сон (Чон Сын Хен, 75), О Бан Сок (Квон Ген Вон, 46), Ку Джа Чхоль (Чу Се Джон, 75), Ки Сон Ен (Ким Син Ук, 87), Ли Джэ Сон (Ли Сын У, 80), Чон У Ен, Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (Мун Сон Мин, 80)Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Шуньич, Тодорович (Бичакчич, 74), Чивич, Пьянич (Сарич, 57), Бешич, Вишча (Милошевич, 82), Дульевич (Закарич, 67), Цимирот (Лончар, 85), Джеко (Байич, 60)Предупреждения: Шуньич, 17. Чон У Ен, 56. Сарич, 58
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