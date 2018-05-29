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    Семак: Я и моя семья рады вернуться в город, который стал для нас родным

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    Экс-наставник «Уфы» Сергей Семак прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Зенита».

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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  • Соглашение 42-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

  • Семак назначен главным тренером «Зенита»
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    • «Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить "Уфу", которая предоставила мне шанс получить определенный опыт.

    Болельщикам, руководству, тренерскому штабу, игрокам. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным.

    Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение – это очень почетно и приятно.

    В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

    Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял «Уфу», выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.

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