Правоохранительные органы, которые провоцировали драку с болельщиками после финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1), сообщается на официальном сайте полиции Киева.

Полиция Киева задержала 18 человек после финала Лиги чемпионов npu.gov.ua 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка», — приводятся слова начальника главного управления национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

Во время матча произошло два столкновения между болельщиками, которые были прекращены стюардами и полицейскими. Крищенко также уточнил, что матч прошел без серьезных нарушений.