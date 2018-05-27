Полиция Киева задержала 18 человек после финала Лиги чемпионов
npu.gov.ua
«По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка», — приводятся слова начальника главного управления национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.
Во время матча произошло два столкновения между болельщиками, которые были прекращены стюардами и полицейскими. Крищенко также уточнил, что матч прошел без серьезных нарушений.