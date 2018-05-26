Включить режим канатоходца

Почеттино потребовал ясности

«Маурисио Почеттино подписал пятилетний контракт с "Тоттенхэмом" с годичным окладом в 8,5 млн фунтов. Менеджер лондонцев еще недавно отказался гарантировать то, что он будет на тренерской скамейке команды в сентябре, когда клуб переедет на новый стадион, чем вызвал тревогу среди болельщиков в последний день сезона, ведь им также было сказано, что его будущее зависит от того, как глава правления Даниэль Леви представляет себе летнюю трансферную кампанию. Аргентинец призвал функционера "быть смелым и рисковать", и очевидно тем самым специалист, который привел коллектив к трем кряду попаданиям в топ-3 АПЛ, по крайней мере, требовал некоторых уступок», — рассуждает на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Почеттино эффективно работал при относительно скудных бюджетах в течение четырех сезонов в клубе и решителен усилить состав для того, чтобы бороться за большие трофеи. Однако он осознает, что такая ситуация обусловлена необходимостью финансировать строительство новой арены — еще минимум 500 млн фунтов должны быть найдены "Шпорами" для него, а потому он, скорее всего, будет продолжать балансировать на покупке и продаже футболистов. Когда он делал свое послание Леви и говорил о необходимости "создать новый проект", менеджер пытался побудить к скорейшим решениям по поводу продажи игроков, дабы получить больше гибкости для усиления состава».

Пора выигрывать трофеи

«Почеттино стал огромным успехом для "Тоттенхэма", выиграв 121 матч из 218-ти, но главное, что превратил не хватающий с неба звезд коллектив в топ-клуб, заставив его снова играть в зрелищный футбол, стиль, которому конкуренты пытаются подражать. Аргентинец также сделал услугу Англии и ее Футбольной ассоциации, вновь сделав модным воспитание собственных звезд, и в это в городе, где "Он один из наших" стала более популярной песней, нежели "Один — ноль в пользу 'Арсенала'. Не удивительно, что глава правления клуба Даниэль Леви не хотел отпускать тенера, ведь если он это сделал, то как внутри, так и за пределами нового стадиона команды состоялся бы бунт", — пишет на страницах The Sun Пол Джиггинз.

"Между ними, конечно, случались размолвки, самая недавняя из которых произошла, когда перед полуфиналом Кубка Англии против 'МЮ' Почеттино дал понять, что он бы хотел поддержки его амбиций со стороны Леви с помощью средств на усиление, несмотря на большие расходы для строительства арены. Потому стоит полагать, что новый контракт с менеджером был заключен с гарантиями от функционера по поводу увеличения финансирования на новых игроков грядущим летом. Рулевой 'Шпор' знает, что нельзя вот так спокойно работать, проявляя усердную осторожность в ожидании, когда через годы 'проект' даст результат. Теперь, когда будущее наставника разрешилось, пора перейти к другому этапу — выигрывать трофеи".

Задачи для Почеттино

"С учетом того, что 'Тоттенхэм' не может тратить больше своих конкурентов по топ-шестерке Премьер-лиги, теперь стало важнее, чем когда-либо удержать костяк команды — особенно таких исполнителей, как Харри Кейн и Кристиан Эриксен, которые уже стали глобальными звездами, хотя им только 24 и 26 лет соответственно — первостепенным приоритетом для Почеттино будет убедить их присоединиться к нему в этом проекте... Леви будет ключевой фигурой в том, чтобы обеспечить менеджера желанными новичками и скорее. А уже в августе аргентинец и его подопечные должны выдать быстрый старт, несмотря на все сложности касательно нового стадиона и убедиться в своих силах сохранять этот темп в первые месяцы", — рассуждает в материале ESPN Бен Пирс.

Прощание с «Уэмбли». «Тоттенхэм» в эффектном стиле одолел «Лестер» Волевая победа «шпор» в заключительном туре АПЛ – в нашем обзоре СМИ «Целью в следующем сезоне будет снова попасть в топ-четверку, еще ближе подобраться к чемпиону, а также добиться прогресса в Лиге чемпионов — по крайней мере, выйти в четвертьфинал — наряду с завоеванием хоть какого-нибудь трофея. Помимо этого рулевой лондонцев станет призывать руководство обеспечить топ-игроков ростом оклада, что будет отражать их место в АПЛ, и продолжать подписывать исполнителей топ-класса, чтобы заменить тех, кто не сможет соответствовать повышению стардартов, приближая "Шпор" все ближе к самым большим трофеям Англии и Европы. Это, конечно, легче сказать, чем сделать, но с учетом того, чего достиг Почеттино в последние четыре года, мало кто поставит проти того, что он сумеет поднять команду на другой уровень в течение еще пяти лет».

Резюме

Во многом от удачного сотрудничества рулевого «Тоттенхэма» и его главы правления и зависит, что ожидает клуб и команду в ближайшие годы. Если наставник сможет равноценно и быстро заменить уходящих защитников Тоби Альвервейрельда, Данни Роуза и Муса Дембеле, а также углубит резерв коллектива, у него есть все шансы продолжать прогресс. Однако если лондонцы и дальше будут топтаться на том же третьем месте, при всем сравнении не в пользу былых времен у клуба, у кого-то могут сдать нервы, и либо сам Почеттино отправится туда, где у него будет больше ресурсов для больших трофеев, либо тот же Леви решит, что с аргентинцем команда достигла потолка.

Борьба за второе место Итоги сезона в АПЛ На самом деле «Шпорам» необходимо провести филигранную работу: терпеливо усиливать состав, избавляясь от несправляющихся с новыми требованиями игроками, и добиваться этого за относительно небольшие средства, ведь завершение строительства нового стадиона все еще требует больших инвестиций. И здесь не менее важным станет способность убедить Кейна, Эриксена и Деле Алли продолжать верить в успешное будущее клуба. Словом, если «Тоттенхэм» не включит режим канатоходца, его ожидает болезненное падение.