Тренеры сборной России планируют посетить матч Саудовская Аравия — Италия

Тренерский штаб сборной России планирует посетить товарищеский матч между командами Саудовской Аравии и Италии, который состоится 28 мая в Австрии.

Напомним, что Саудовская Аравия является соперником России по групповому турниру чемпионата мира.

«Недавно разговаривал с Андреем Шевченко, его сборная Украины играла с командой Саудовской Аравии, а Сергей Ребров работал там в клубе, из которого в национальной команде сразу восемь игроков.

Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду — это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки не часто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень.

Эта практика началась с приходом нового главного тренера Хуана Антонио Пицци, который раньше тренировал сборную Чили. Сейчас мы видим, что аравийская команда по построению игры все больше становится похожа на чилийскую. 28 мая она в австрийском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора», — цитирует главного тренера национальной команды Станислава Черчесова пресс-служба РФС.