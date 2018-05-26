ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКак «Ливерпулю» победить «Реал»?
  • 09:19
    • Чистый доход РФС в 2017 году составил более 160 миллионов рублей
  • 08:11
    • Капитан сборной Перу попросил суд Швейцарии отменить дисквалификацию
  • 08:01
    • Жирков после ЧМ-2014 думал о завершении карьеры в сборной
  • 07:42
    • Рейна подтвердил переход в «Милан»
  • 07:27
    • Форвард «Милана» отклонил предложение «Локомотива»
    Все новости спорта

    Капитан сборной Перу попросил суд Швейцарии отменить дисквалификацию

  • подписаться
    •
    Капитан сборной Перу Паоло Герреро обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой отменить решение о дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

    Паоло Герреро
    Паоло Герреро
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Напомним, что ФИФА в декабре дисквалифицировала Герреро на один год из-за положительной допинг-пробы на метаболит кокаина. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до шести месяцев.

    Сторона футболиста и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS). Герреро рассчитывал на полную отмену санкций, а WADA требовало ужесточить наказание. В итоге CAS удовлетворил апелляцию WADA и увеличил срок дисквалификации футболиста с 6 до 14 месяцев. Таким образом, Герреро сможет вернуться на поле только в 2019 году.

    Герреро решил обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии, обращение в письменном виде поддержал глава Федерации футбола Перу (FPF) Эдвин Овьедо.

    «Он настоящий капитан сборной Перу, национальный символ надежды для всей страны. Я умоляю принять во внимание интересы не только Паоло, но и всей страны», — говорится в заявлении Овьедо.

    Ранее капитаны сборных Франции, Дании и Австралии, которые являются соперниками перуанцев на групповом этапе ЧМ-2018, обратились к ФИФА с просьбой разрешить Герреро сыграть на турнире.

  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018: Петиция Найнгголана, поющий Уилл Смит и борьба с дронами
  • 24/05/2018 в 02:49
    •
  • Прогноз
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль»
  • 1,88
  • Сегодня в 21:45
    •
    Сборная Перу Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 автомобилей, которые могут исчезнуть с рынкаНедосягаемые: самые «дальнобойные» электрокары в мире
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Тим быстро закроет финал в Лионе
  • Доминик Тим — Жиль Симон. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Кто выйдет в Премьер-лигу?
  • «Астон Вилла» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1,59
    •
  • Команды выдадут необычные таймы
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Почеттино нужно сделать филигранную работу Футбол Включить режим канатоходцаЧто ждет Почеттино и «Тоттенхэм» в будущем? 02:210
  • 07:16
    • «Кливленд» вновь сравнял счет в серии с «Бостоном»
  • 00:33
    • СМИ: швейцарская прокуратура признала Платини невиновным
  • 21:49
    • Зидан: В этом финале нет фаворитов
    Станислав Черчесов Футбол Как Россия пришла к девизу-2018: история слогановВопреки мнению болельщиков Вчера в 17:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Барти vs Павлюченкова
  • 4,65
    •
  • 09:20
    • Российские лыжники начали сбор на Майорке
  • 09:09
    • Звягин стал тренером вратарей «Авангарда»
  • 09:07
    • Защитник «Миннесоты» до сир пор ходит на костылях
    «Реал» готовится к четвертому финалу ЛЧ за последние пять лет Футбол С караваем. «Реал» и «Ливерпуль» уже в КиевеВсе подробности футбольного праздника Вчера в 13:510
  • 21:31
    • Команда Шевченко и легенды «Реала» сыграли вничью в финале «Турнира чемпионов»
  • 21:22
    • Канадец Пелино стал тренером «Авангарда»
  • 08:58
    • Лидер «Ванкувера» восстановится к началу сезона-2018/19
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие