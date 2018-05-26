Капитан сборной Перу попросил суд Швейцарии отменить дисквалификацию

Капитан сборной Перуобратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой отменить решение о дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

Паоло Герреро fifa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Напомним, что ФИФА в декабре дисквалифицировала Герреро на один год из-за положительной допинг-пробы на метаболит кокаина. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до шести месяцев.

Сторона футболиста и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS). Герреро рассчитывал на полную отмену санкций, а WADA требовало ужесточить наказание. В итоге CAS удовлетворил апелляцию WADA и увеличил срок дисквалификации футболиста с 6 до 14 месяцев. Таким образом, Герреро сможет вернуться на поле только в 2019 году.

Герреро решил обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии, обращение в письменном виде поддержал глава Федерации футбола Перу (FPF) Эдвин Овьедо.

«Он настоящий капитан сборной Перу, национальный символ надежды для всей страны. Я умоляю принять во внимание интересы не только Паоло, но и всей страны», — говорится в заявлении Овьедо.

Ранее капитаны сборных Франции, Дании и Австралии, которые являются соперниками перуанцев на групповом этапе ЧМ-2018, обратились к ФИФА с просьбой разрешить Герреро сыграть на турнире.