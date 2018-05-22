Шовковский презентует автобиографию 2 июня

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украиныназвал дату презентации автобиографической книги.

«Приглашаю всех на презентацию моей книги "Все в твоих руках", которая состоится в рамках "Книжного Арсенала" 2 июня в 12:00, в зале "Сфера". Также, сразу после презентации состоится моя автограф-сессия на стенде издательства "КМ-Букс" (№ В 3.10), где я отвечу на все интересующие вас вопросы о футболе.

"Все в твоих руках" – это автобиографическое издание не только о ярких футбольных событиях в моей жизни, но и о неудачах, которые стали фундаментом будущих побед. Эта книга — намного больше, чем хронология жизненных событий. Это теплые истории о детстве и важных людях. Это непростые рассказы о периоде после поражений и уединения. Это глубокие размышления о причинах взлетов и падений.

Это непредвзятый анализ собственных ошибок, призванный посредством личного опыта помочь другим обойти стороной подобные жизненные ловушки. Это история успеха, которого мне удалось достичь непростой ценой. И, конечно же, это книга о футболе», – написал Шовковский на своей странице в Facebook.