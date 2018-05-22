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    Парфенов пожелал болельщикам быть вместе с «Тосно», несмотря на трудности

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    Дмитрий Парфенов обратился к руководству, тренерам, персоналу, игрокам и болельщикам «Тосно» с прощальной речью.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов
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  • 21 мая 43-летний специлист был назначен на пост главного тренера «Урала».

    Парфенов возглавил «Урал»

    «За эти три года вместе с "Тосно" мы прошли большой путь. Постепенно, шаг за шагом, поднимались к РФПЛ. Повышение в классе стало поистине серьезным событием для всех нас.

    Благодарен футболистам, которые терпели и выигрывали матчи с достойными соперниками. Мы шли к финалу Кубка России в Волгограде и верили, что можем победить. Горжусь своими игроками, они сделали важный шаг, завоевав почетный трофей.

    Каждый человек в "Тосно", кто представляет руководство, тренерский, административный, медицинский штаб клуба, все внесли вклад в общий успех, мы были единой командой. Здесь, в "Тосно", осталась частичка моей души!

    Слова благодарности хочу адресовать болельщикам "Тосно", которые верили и верят в команду, поддерживая ее в разных уголках России.

    Хочется пожелать команде удачи и дальнейших спортивных побед, не останавливаться на достигнутом, а болельщикам – быть вместе с "Тосно", несмотря ни на какие трудности», — приводит слова Парфенова пресс-служба «Тосно».

    Парфенов возглавил «Тосно» в августе 2015 года. В сезоне-2016/17 под его руководством команда из Ленинградской области завоевала путевку в чемпионат России, а в минувшем сезоне выиграла Кубок страны.

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