«Дженоа» представил Кришито и проиграл «Торино»

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Италиипринимали потерпел поражение со счетом 1:2.

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Победу гостям принесли голы Сильвы Яго Фальке и Даниэле Базелли, у хозяев единственный точный удар на счету Горана Пандева.

Стоит отметить, что перед стартом встречи состоялась презентация бывшего капитана «Зенита» Доменико Кришито в качестве игрока генуэзцев.

«Дженоа» завершил сезон на 12-м месте, набрав 41 очко. При этом «Болонья», у которой есть игра в запасе, в случае победы над «Удинезе» может обойти «грифонов».

«Торино» разместился на десятом месте, в активе команды 54 пункта.