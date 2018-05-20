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    «Дженоа» представил Кришито и проиграл «Торино»

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    В матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал «Торино» и потерпел поражение со счетом 1:2.

    Даниэле Базелли
    Даниэле Базелли
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  • Победу гостям принесли голы Сильвы Яго Фальке и Даниэле Базелли, у хозяев единственный точный удар на счету Горана Пандева.

    Стоит отметить, что перед стартом встречи состоялась презентация бывшего капитана «Зенита» Доменико Кришито в качестве игрока генуэзцев.

    «Дженоа» завершил сезон на 12-м месте, набрав 41 очко. При этом «Болонья», у которой есть игра в запасе, в случае победы над «Удинезе» может обойти «грифонов».

    «Торино» разместился на десятом месте, в активе команды 54 пункта.

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