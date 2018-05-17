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    Скрипченко: У «Анжи» не получилось абсолютно ничего

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    Вадим Скрипченко
    На фото:Вадим Скрипченко
    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после первого стыкового матча за место в премьер-лиге против «Енисея» (0:3).

    «Наверное, мне, как тренеру, сегодня сложно комментировать игру своей команды. Из того, что задумывали, абсолютного ничего не получилось, поэтому здесь надо признать, что соперник во всех компонентах был лучше и заслуженно победил.

    В первом тайме не справлялись с подбором мяча в опорной зоне и соперник, играя в длинные передачи, постоянно оказывал давление. Я сейчас не буду разбирать те мячи, которые мы пропустили, это следствие того, что у нас абсолютно ничего не получалось.

    В этом случае, наверное, будет правильно, если я скажу о том, что команда играет так, как её настраивает тренер, и в этом случае я считаю, что вина лежит на мне, по крайней мере, это поражение полностью лежит на тренере.

    Сейчас бы не хотелось переходить на персоналии, нужно, чтобы улеглись эмоции, впереди ответный матч и мы в любом случае сохраняем надежду.

    Скажем так, почему мы не можем в ответном действовать таким же образом, которым сегодня действовали хозяева? Я думаю, что при поддержке своих трибун и ситуации, когда нужно идти ва-банк, мы точно также можем в ответной игре сыграть.

    Еще раз, повторюсь, что сегодня не получилось абсолютно ничего. Поэтому здесь соперник был во всех компонентах лучше и, как следствие, такая уверенная победа.

    Саша Будаков начинал игру, а Володя в запасе был единственным вратарем, тут выбора не было никакого. Замена из-за травмы и сейчас обвинять Володю в том, что он не выручил… да, не выручил однозначно, и это мы все, понимаем.

    Но, в то же время, эти моменты, которые создавал сегодня соперник – это следствие нашей неубедительной игры, я бы даже сказал провальной.

    Во-первых, сейчас медицинский штаб разберется, но я думаю, что у Будакова мышечное повреждение. До ответной игры остаётся два дня, и, я думаю, что шансов сыграть у него немного», — цитирует Скрипченко официальный сайт «Енисея».

    Продлится ли в Красноярске серия поражений «Анжи»?«Енисей» — «Анжи». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая
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