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    «Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд», «Тоттенхэм» одолел «Лестер»

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    «Арсенал» — «Хаддерсфилд»
    На фото:«Арсенал» — «Хаддерсфилд»
    Лондонский «Арсенал» победил «Хаддерсфилд Таун» (1:0) в гостевом матче 38-го тура английской Премьер-лиги.

    Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, отличившийся на 38-й минуте после передачи полузащитника Аарона Рэмси.

    Напомним, что этот матч стал последним для Арсена Венгера в качестве главного тренера «канониров». «Арсенал» с 63 очками занял 6-е место. «Хаддерсфилд» с 37 очками на 16-м месте.

    В параллельном матче лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 5:4.

    У победителей встречи по два мяча забили Харри Кейн (7-я и 76-я минуты) и Эрик Ламела (49, 60) еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Кристиан Фукс.

    В составе «лис» дважды голами отметился Джейми Варди (4, 73) и по разу – Рияд Марез (16) и Келечи Ихеаначо (47).

    «Тоттенхэм» с 77-ю очками занял третье место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился на девятой строчке, имея в активе на 30 очков меньше.

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