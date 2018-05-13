«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд», «Тоттенхэм» одолел «Лестер»

Лондонскийпобедил(1:0) в гостевом матче 38-го тура английской Премьер-лиги.

Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, отличившийся на 38-й минуте после передачи полузащитника Аарона Рэмси.

Напомним, что этот матч стал последним для Арсена Венгера в качестве главного тренера «канониров». «Арсенал» с 63 очками занял 6-е место. «Хаддерсфилд» с 37 очками на 16-м месте.

В параллельном матче лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 5:4.

У победителей встречи по два мяча забили Харри Кейн (7-я и 76-я минуты) и Эрик Ламела (49, 60) еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Кристиан Фукс.

В составе «лис» дважды голами отметился Джейми Варди (4, 73) и по разу – Рияд Марез (16) и Келечи Ихеаначо (47).

«Тоттенхэм» с 77-ю очками занял третье место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился на девятой строчке, имея в активе на 30 очков меньше.