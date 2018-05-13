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    Бабаев: По возможным трансферам работа ведется

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    Роман Бабаев
    На фото:Роман Бабаев
    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах клуба на ближайшее лето.

    «По возможным трансферам работа ведётся. Понятно, что уже во всём футбольном мире все поняли, что без трансферов сложно добиться желаемых результатов. Очевидно, что нам необходимо усиление. Особенно с учётом того факта, что мы пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Мы будем усиливаться. Не будет огромного количества трансферов, но постараемся усилить необходимые позиции и взять качественных игроков.

    Что касается информации о возможном переходе Александра Головина в европейский клуб уже до начала ЧМ-2018, то пока это слухи, никаких официальных предложений у нас на руках нет. Допускаю, что предложений будет несколько. Очевидно, Саша своей игрой заслужил внимание ведущих европейских клубов. Очень жаль, конечно, будет расставаться. Но это жизнь, это футбол. Не мы первые, не мы последние. Если получим достойное предложение от хорошего европейского клуба, то будет неправильно не дать Саше шанс проявить себя в Европе.

    Будет ли ЦСКА предпринимать попытки оставить у себя Мусу? Будем вести эту работу. Но всё будет зависеть от позиции "Лестера". Нам бы очень хотелось, чтобы он остался у нас. Тем более, нас ждёт Лига чемпионов. Исключать эту возможность нельзя. Но, если "Лестер" будет иметь на руках более выгодное финансовое предложение, чем можем предложить мы, то будет трудно. Наверняка, у них цель продать игрока, а не снова сдать его в аренду. Но мы постараемся сохранить Мусу», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

    Также Бабаев прокомментировал решение Понтуса Вернблума покинуть клуб.

    «Это решение было очень сложным. Почти год мы общались и никак не могли прийти к окончательному решению, но сейчас уже можно этого не скрывать. Клуб был заинтересован, от Понтуса многое зависело, и три дня назад была итоговая встреча, на которой Понтус со слезами на глазах сообщил о своем решение. Официально могу заявить, что это никак не связано с какими-то финансовыми условиями, это решение – приоритет в пользу семьи, в пользу семейного благополучия. Он решил, что пора что-то менять, чтобы было комфортно семье, детям», — сказал Бабаев.

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