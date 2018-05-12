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    В Калининграде открыли стадион к ЧМ-2018

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    Новая арена в Калининграде открыта
    На фото:Новая арена в Калининграде открыта
    И.о. вице-премьера российского правительства Ольга Голодец дала старт матчу открытия стадиона ЧМ-2018 в Калининграде, в котором встречались «Балтика» и «Тюмень» (3:1) в рамках 38-го тура ФНЛ.

    В церемонии открытия приняли участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов и губернатор области Антон Алиханов.

    «Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что мы открываем новую страницу в России, российского спорта и российского футбола. Мы это делаем для будущего, для будущего нашей страны, для наших детей. Мы возродим традиции российского футбола», — цитирует Голодец ТАСС.

    Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня) и Англия – Бельгия (28 июня).

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