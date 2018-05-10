МЧС: В городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

Отмечается, что данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.
«Многих интересует вопрос о запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут мероприятия чемпионата.
В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты», — говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки — запрещение на поход в лес.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.