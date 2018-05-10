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    МЧС: В городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

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    Отсчет времени до старта ЧМ-2018
    На фото:Отсчет времени до старта ЧМ-2018
    В городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018, во время турнира запретят жарить шашлыки, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Отмечается, что данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.

    «Многих интересует вопрос о запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут мероприятия чемпионата.

    В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты», — говорится в сообщении.

    Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки — запрещение на поход в лес.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

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