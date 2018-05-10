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    Помощником Манчини в сборной Италии станет Пирло

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    Андреа Пирло
    На фото:Андреа Пирло
    Экс-игрок «Ювентуса» и «Милана» Андреа Пирло станет помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной Италии, сообщает Calciomercato.com.

    Как стало известно изданию, адвокат и жена Манчини Сильвия Фортини готовится ко встрече с руководством Федерации футбола Италии, чтобы уладить последние детали контракта, согласно которому ее муж будет зарабатывать 2 миллиона евро плюс бонусы в год.

    Затем она планирует вылететь в Россию на переговоры с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко, который должен расторгнуть соглашение с итальянским специалистом.

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    Для Пирло это будет первый тренерский опыт с тех пор, как в октябре прошлого года он завершил игровую карьеру.

    Также вслед за Манчини из «Зенита» уйдет тренер по физической подготовке Иван Карминати.

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