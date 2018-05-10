Помощником Манчини в сборной Италии станет Пирло

Экс-игрок «Ювентуса» и «Милана»станет помощникомв тренерском штабе сборной Италии, сообщает Calciomercato.com.

Как стало известно изданию, адвокат и жена Манчини Сильвия Фортини готовится ко встрече с руководством Федерации футбола Италии, чтобы уладить последние детали контракта, согласно которому ее муж будет зарабатывать 2 миллиона евро плюс бонусы в год.

Затем она планирует вылететь в Россию на переговоры с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко, который должен расторгнуть соглашение с итальянским специалистом.

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Для Пирло это будет первый тренерский опыт с тех пор, как в октябре прошлого года он завершил игровую карьеру.

Также вслед за Манчини из «Зенита» уйдет тренер по физической подготовке Иван Карминати.