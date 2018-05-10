Орлов: Дзюба и Шатов выиграли дуэль с Манчини, а проиграл от этого «Зенит»

Телекомментаторподелился мнением о словах главного тренера «Зенита», который заявил, что в его команде никто не умеет забивать.

«Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам лично.

Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел.

Изучив историческое наследие Роберто, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное — не поверил в Дзюбу и Шатова.

Ну хорошо, не видишь в Дзюбе и Шатове игроков, но кто их заменит? Они футболисты сборной России, и оба выиграли дуэль с тренером. От этого проиграл "Зенит".

Такого никогда не было, даже в российском футболе. Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав "Зенита", хуже них», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.