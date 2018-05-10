«Тосно» может получить в управление стадион «Петровский»

Власти Ленинградской области приняли решение передать учебно-тренировочную базу в Рощино в собственность футбольного клуба «Тосно». Также клуб может получить стадион «Петровский»

Об этом рассказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

«Нам точно передают базу в Рощино, которая будет занята сейчас одним из участников чемпионата мира. Плюс идет разговор, что нам передадут стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.

На данный момент наша главная проблема, что мы не имеем своего дома, стадиона, базы, мы тренируемся не совсем в хороших условиях — на искусственном поле, а играем в основном на натуральных полях.

"Тосно" обыграл "Авангард" и завоевал Кубок России

Это очень сильно сказывается на результатах и игре нашей команды», — приводит слова Матюшенко ТАСС.