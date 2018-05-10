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    «Тосно» может получить в управление стадион «Петровский»

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    Вячеслав Матюшенко
    На фото:Вячеслав Матюшенко
    Власти Ленинградской области приняли решение передать учебно-тренировочную базу в Рощино в собственность футбольного клуба «Тосно». Также клуб может получить стадион «Петровский»

    Об этом рассказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

    «Нам точно передают базу в Рощино, которая будет занята сейчас одним из участников чемпионата мира. Плюс идет разговор, что нам передадут стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.

    На данный момент наша главная проблема, что мы не имеем своего дома, стадиона, базы, мы тренируемся не совсем в хороших условиях — на искусственном поле, а играем в основном на натуральных полях.

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    Это очень сильно сказывается на результатах и игре нашей команды», — приводит слова Матюшенко ТАСС.

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