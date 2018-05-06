Борьба продолжается. «Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за серебро

Если «Локомотив» уже точно не покинет свое первое место, то «Спартак» может стать как вторым, так и третьим. ЦСКА имеет шансы потеснить «красно-белых», остаться с бронзой или вовсе выпасть из тройки. «Краснодар» способен зацепиться за Лигу чемпионов или даже пропустить вперед «Зенит».

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«Спартак» займет второе место

«Красно-белые» напрямую выйдут в групповой этап Лиги чемпионов в том случае, если в заключительном туре обыграют на своем поле московское «Динамо».

Если же подопечные Массимо Карреры сыграют вничью, то им потребуется ничья или поражение ЦСКА, чтобы удержаться на второй строчке.

Если же «Спартак» проиграет, а ЦСКА сыграет вничью, то выше окажутся «красно-белые», лучше сыгравшие в личных встречах.

ЦСКА займет второе место

Как видим, в последнем туре ЦСКА нужно обязательно выигрывать у «Анжи», чтобы претендовать на второе место в турнирной таблице.

При этом «красно-синие» должны рассчитывать на то, что «Спартак» потеряет очки в столичном дерби.

ЦСКА займет третье место

Новый сценарий для фильма. Семин утер нос критикам СМИ – о победе «Локомотива» в чемпионате России сезона 2017/18 Если же «Спартак» одержит победу над «Динамо», то ЦСКА будет достаточно не проиграть «Анжи», чтобы остаться на третьем месте и попасть в Лигу чемпионов.

Дело в том, что при равенстве очков «армейцы» смогут опередить «Краснодар» за счет личных встреч.

А вот если ЦСКА проиграет, то победа «Краснодара» лишит его путевки в Лигу чемпионов.

«Краснодар» займет третье место

Задача «Краснодара» предельно ясна – победить на своем поле казанский «Рубин». Только в таком случае «горожане» смогут надеяться на третье место.

В то же время «быкам» нужно надеяться, что «Анжи» не просто отберет очки у ЦСКА, но и обыграет его.

«Краснодар» займет четвертое место

Футболисты «Краснодара» останутся на нынешнем четвертом месте в том случае, если не проиграют «Рубину», а ЦСКА не уступит «Анжи».

«Зенит» займет четвертое место

Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом» Петербургский «Зенит» еще может подняться на четвертое место, но для этого ему обязательно нужно обыгрывать «СКА-Хабаровск» на своем поле.

При этом подопечным Роберто Манчини нужно, чтобы «Краснодар» в заключительном туре не набрал очков.

В таком случае у команд будет равное количество баллов, а «Зенит» окажется выше по личным встречам.