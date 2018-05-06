Божович: Поражение от ЦСКА было позорным

Главный тренер «Арсенала»назвал позорным поражение в матча 29-го тура РФПЛ против(0:6).

«Получили очень быстрый гол, быстро пропустили второй и просто развалились. Сделаем выводы.

Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые очень хорошо нас поддерживали. Позорное поражение.

Дебютант Обухов не виноват. В трех случаях невозможно было даже вытащить. Про него ничего не могу говорить.

В раздевалке после первого тайма просил не опозориться. Поэтому замен не делали. Я сказал ребятам: "Если попали в эту ситуацию, то нужно вытащиться самим". Хагуша отправили на поле, потому что была травма.

После таких поражений мотивация должна быть больше обычного», – сказал тренер в эфире канала «Наш футбол».