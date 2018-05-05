«Динамо» вырвало победу у «Тосно» на выезде

Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Сначала динамовцев вывел вперед Шунич на 56-й минуте, после чего равновесие на 68-й минуте восстановил Мирзов. Победным оказался удар Панченко после паса Ташаева в конце второго тайма.
Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на девятое место, набрав уже 37 очков. «Тосно» остается на предпоследней позиции, имея в активе 24 пункта.
Чемпионат России. 29-й тур
«Тосно» — «Динамо» — 1:2 (0:0)
Голы: Мирзов, 68 — Шуньич, 56, Панченко, 79«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Дугалич, Маргасов, Миюшкович, Галиулин (Труйич, 86), Палиенко (Жигулев, 75), Нуну Роша (Скворцов, 65), Мирзов, Полетанович, Рикардиньо«Динамо»: Шунин, Шуньич, Козлов, Хольмен, Рауш, Соу, Тетте, Ташаев, Панченко (Рыков, 84), Луценко (Соснин, 90), Черных (Морозов, 46)Предупреждения: Мирзов (5), Палиенко (50), Морозов (54), Шуньич (81), Дугалич (85), Юрченко (90).