«Динамо» вырвало победу у «Тосно» на выезде

состоялся матч 29-го тура чемпионата России — местный одноименный клуб принимал

Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Сначала динамовцев вывел вперед Шунич на 56-й минуте, после чего равновесие на 68-й минуте восстановил Мирзов. Победным оказался удар Панченко после паса Ташаева в конце второго тайма.

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на девятое место, набрав уже 37 очков. «Тосно» остается на предпоследней позиции, имея в активе 24 пункта.