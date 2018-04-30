Балотелли исключил возможность возвращения в «Милан»

Нападающийзаявил, что не вернется в

«Я бы хотел вернуться в Италию. Есть много команд, которые следят за мной, но я могу сказать, что "Милан" не в их числе. Нет ни единого шанса на то, что я вернусь туда», — цитирует Балотелли Calciomercato.com.

Также нападающий отметил, что, скорее всего, покинет «Ниццу» летом: «Я почти наверняка не останусь тут, хотя и не знаю этого точно. Скорее всего, это мой последний сезон тут, даже с учетом того, что он был лучшим за время выступлений во Франции».

«Локомотиву» нужен Балотелли

В текущем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» 35 матчей, забив 23 мяча и сделав 1 результативную передачу.