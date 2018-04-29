«Локомотиву» нужен Балотелли

Нападающий «Ниццы»может перейти в «Локомотив», сообщил комментаторв эфире программы «Секретные материалы».

По окончании сезона 27-летний футболист станет свободным агентом.

«Это правда, что Марио в сфере интересов "Локомотива". Первые контакты между "железнодорожниками" и агентом футболиста Мино Райолой были еще зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с "Ниццей".

"Локомотив" предлагает Марио довольно высокую зарплату – в районе 4 миллионов евро в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой. Вполне возможно, что "Локомотив" и Балотелли продолжат общение между собой», – сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне Балотелли провел 25 матчей в чемпионате Франции и забил 15 голов.