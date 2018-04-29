Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Тосно»

В матче 28-го тура российской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 2:0.

Уже на 26-й минуте гости остались в меньшинстве — Александр Макаров получил вторую желтую карточку.

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Зуев исполнил подачу с правого фланга к линии вратарской, где Эльдор Шомуродов перепрыгнул голкипера и головой по дуге послал мяч в левый угол пустых ворот.

А на 72-й минуте Юсупов вошёл в штрафную «Тосно» с левого фланга и покатил мяч на Шомуродова, который низом в касание расстрелял ближний угол.

После этого матча «Ростов» с 34 очками на 11-м месте, а «Тосно» с 24 очками на 15-м месте.