Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Тосно»

Уже на 26-й минуте гости остались в меньшинстве — Александр Макаров получил вторую желтую карточку.
Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Зуев исполнил подачу с правого фланга к линии вратарской, где Эльдор Шомуродов перепрыгнул голкипера и головой по дуге послал мяч в левый угол пустых ворот.
А на 72-й минуте Юсупов вошёл в штрафную «Тосно» с левого фланга и покатил мяч на Шомуродова, который низом в касание расстрелял ближний угол.
После этого матча «Ростов» с 34 очками на 11-м месте, а «Тосно» с 24 очками на 15-м месте.
Чемпионат России. 28-й тур
«Ростов» – «Тосно» – 2:0 (0:0)
Голы: Шомуродов, 67 (1:0). Шомуродов, 72 (2:0).«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Зуев, 66), Ионов (Макеев, 79), Калачев, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Паршивлюк, Шомуродов. «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Миюшкович, Макаров, Галиулин, Жигулев, Нуну Роша, Палиенко (Рикардиньо, 74), Полетанович (Карницкий, 81), Труйич (Скворцов, 69). Предупреждения: Макаров (2), Галиулин (35), Гулиев (55), Вилюш (63), Дугалич (68). Удаление: Макаров (26).