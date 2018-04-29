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    Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Тосно»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 28-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» одержал домашнюю победу над «Тосно» — 2:0.

    Уже на 26-й минуте гости остались в меньшинстве — Александр Макаров получил вторую желтую карточку.

    Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Зуев исполнил подачу с правого фланга к линии вратарской, где Эльдор Шомуродов перепрыгнул голкипера и головой по дуге послал мяч в левый угол пустых ворот.

    А на 72-й минуте Юсупов вошёл в штрафную «Тосно» с левого фланга и покатил мяч на Шомуродова, который низом в касание расстрелял ближний угол.

    После этого матча «Ростов» с 34 очками на 11-м месте, а «Тосно» с 24 очками на 15-м месте.

    Чемпионат России. 28-й тур
    «Ростов» – «Тосно» – 2:0 (0:0)
    Голы: Шомуродов, 67 (1:0). Шомуродов, 72 (2:0).«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Зуев, 66), Ионов (Макеев, 79), Калачев, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Паршивлюк, Шомуродов. «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Миюшкович, Макаров, Галиулин, Жигулев, Нуну Роша, Палиенко (Рикардиньо, 74), Полетанович (Карницкий, 81), Труйич (Скворцов, 69). Предупреждения: Макаров (2), Галиулин (35), Гулиев (55), Вилюш (63), Дугалич (68). Удаление: Макаров (26).
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