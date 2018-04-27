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    Иньеста покинет «Барселону» в конце сезона

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    Андрес Иньеста
    На фото:Андрес Иньеста
    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста объявил об уходе из команды по окончании сезона. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

    «Я хочу официально объявить о своём решении покинуть клуб. Это мой последний сезон в составе "Барселоны". Я очень долго всё взвешивал и обдумывал это решение», — приводит слова Иньесты Barca Stuff.

    По всей видимости, игрок летом пополнит состав одного из китайских клубов. Ранее сообщалось, что на него претендуют два представителя китайской Суперлиги — «Чунцин Лифань» или «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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    Напомним, Иньеста выступает за «Барселону» с 2001 года. За это время футболист выиграл 31 трофей.

    В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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