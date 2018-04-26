Турция подала заявку на проведение Евро-2024

Представители Футбольной федерации Турции посетили штаб-квартиру УЕФА и подали заявку на проведение чемпионата Европы в 2024 году, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Заявку генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису в штаб-квартире УЕФА вручил президент ФФТ Йылдырым Демиререн.

«Сегодня мы с радостью представляем генеральному секретарю УЕФА турецкую заявку на проведение Евро-2024. Я также с удовольствием заявляю, что наша федерация, которая подала заявку в четвертый раз подряд, подготовила свое лучшее досье в истории и заручилась беспрецедентной поддержкой государства.

Нам даны все гарантии без каких-либо ограничений. В том числе ряд дополнительных и инновационных гарантий, которые обеспечат финансовый успех турнира и тем самым принесут выгоду всем национальным ассоциациям УЕФА. Пришло наше время. Мы готовы поделиться со всей Европой», — заявил Йылдырым.

Ранее на этой неделе заявку на проведение Евро-2024 подала Германия.