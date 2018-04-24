Германия подала заявку на проведение Евро-2024

Немецкий футбольный союз () подал взаявку на проведение чемпионата Европы-2024.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Президент ФСГ Райнхард Гриндель вручил все необходимые документы генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

«У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», – сказал Гриндель.

Напомним, в 2006 году Германия принимала чемпионат мира.

Отмечается, что подать заявку на проведение Евро-2014 на этой неделе планирует Турция.

Крайний срок подачи заявок на проведение Евро-2024 — 27 апреля.