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    Германия подала заявку на проведение Евро-2024

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    Немецкая делегация в УЕФА
    На фото:Немецкая делегация в УЕФА
    Немецкий футбольный союз (ФСГ) подал в УЕФА заявку на проведение чемпионата Европы-2024.

    Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

    Президент ФСГ Райнхард Гриндель вручил все необходимые документы генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

    «У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», – сказал Гриндель.

    Напомним, в 2006 году Германия принимала чемпионат мира.

    Отмечается, что подать заявку на проведение Евро-2014 на этой неделе планирует Турция.

    Крайний срок подачи заявок на проведение Евро-2024 — 27 апреля.

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