Больше не волшебник

Проблемы внутри коллектива

«Как бы Каррера не старался прибить в зародыше намеки на проблемы внутри своего коллектива, удается ему это плохо. Отчасти подтвердил это Сальваторе Боккетти, единственный, кому хватило смелости выйти после поражения в микст-зону. Итальянец не скрывал недовольства своим положением в команде и всячески демонстрировал, что не понимает, за какие грехи надолго осел в запасе.

– Не хочу сидеть в запасе. Честно говоря, не помню каких-то серьезных ляпов в своих последних играх, за которые меня можно было бы убрать из состава. Но опять же – решать эти вопросы должен тренер.

Можно предположить, что это не единственная и далеко не самая серьезная болевая точка в столичном клубе, иначе такой серии неудач не было бы. Сам же Каррера и назвал этот "Спартак" самым слабым за время работы в клубе. Хватит ли ему трех туров, чтобы исправить ситуацию? Верится с трудом», — рассуждает автор Sportbox.ru Василий Богданов.

Третий год будет лишним

«Массимо Каррера в очередной раз подтвердил, что он честен перед футболом, без всяких оправданий признав: 1:3 от "Ахмата" – это тренерское поражение. Так и есть. Упущенная в концовке победа при явном игровом превосходстве и неудача в серии пенальти – типичные происки несчастных случаев и частных ошибок. Но когда команду прибивают, громят, и она беспомощна что-либо изменить, это уже не спишешь на злой рок, насмешку фортуны или критический день. Это значит, тренер недоглядел, не предусмотрел, оперативно не среагировал и не справился. В чем и повинился.

Похвальная, подкупающая искренность итальянца. Но "неуд" за работу, даже если не отнекиваешься от того, что провафлил и облажался, и готов исправляться, все равно остается "неудом". И что-то уж слишком много их набралось в этом сезоне. Прошлогодний титул, конечно, навечно выписал Каррере почет, уважение и место в зале славы "Спартака", но нынешний – точнее, шанс побороться за него – Массимо, прямо скажем, упустил лично. И это вполне может стоить ему другого места в "Спартаке", гораздо более осязаемого, чем окружение легенд.

Уйдет ли Каррера – не мне думать и решать. Здесь руководителям "Спартака" необходимо детально разобраться, способен ли Массимо выстроить новую команду или может лишь эксплуатировать и заряжать импульсами уже сложившуюся. Задача трудная, поскольку для итальянца "Спартак" – первая и единственная самостоятельная работа, сверить ее не с чем, разве что с какими-нибудь близкими по духу и сути аналогами, да заново изучить его опыт, как игрока и ассистента тренера: участвовал ли он в обновлениях и строительстве, и насколько деятельно и успешно.

Одно могу сказать точно: оставаться вместе на третий год нынешней команде и Каррере не надо. Они устанут друг от друга. Слишком разный темперамент и футбольные воззрения. Либо другие игроки – либо другой тренер. Иначе "Спартак" рискует окончательно съехать с пьедестала», — убежден обозреватель «Советского спорта» Евгений Зырянкин.

Массимо Каррера главный тренер «Спартака» Это самый слабый «Спартак» на моей памяти. Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю, вина исключительно моя. После проигрыша «Уралу» что-то изменилось.

Без Карреры «Спартак» не ждет ничего хорошего



«Карреру в этом сезоне атаковали по разным поводам – то с персоналом не так обошелся, то в штаб не тех людей набрал, то теорию перестал проводить. И информация, как видим, всякий раз шла изнутри. Да, в футбольной команде так происходит. Интриги подобного рода – неприятная, но неотъемлемая часть жизни. Тренер никогда не будет хорошим, а если еще и в состав тебя не ставит – так тем более. Когда есть результат, это жужжание остается незаметным, как только начинаются проблемы – все вылезает наружу в двойном объеме. И одно цепляет другое, кризис разрастается, клубок проблем достигает критической массы. Осенью с таким кризисом удалось справиться.

Сейчас – ситуация куда опаснее. Осталось три матча до конца чемпионата. Титул уже упущен. Матчи решат, сыграет "Спартак" в Лиге чемпионов или нет – это тоже важно. По данным "СЭ", провал поставит вопрос об отставке. И то, что такая информация вылезла наружу, ни о чем хорошем для Карреры не говорит.

Если у него в команде есть враги, они теперь знают, что нужно делать. Но чего они добьются? Многого ли достигли такие же умные до них? Когда уходили Лаудруп, Эмери, Якин, команда не становилась глобально сильнее. Ни одного титула, ни одного значимого достижения. Один сезон тоскливее другого с редкими проблесками. И так было до тех пор, пока – случайно – во главе команды не оказался Каррера.

То, что так вышло – подарок судьбы. Можно выкинуть подарок, раз надоел. Но убежден, что если это случится сейчас, то ничего хорошего "Спартак" не ждет. Будут новые 16 лет без титула. Как показывает история, решения, продиктованные эмоциями, приводили красно-белых в еще более темные времена. Каррера – не святой, если он достиг потолка, с ним можно по-человечески попрощаться. Но кто решает, где потолок? Недовольные в команде?», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Анзор Кавазашвили экс-вратарь «Спартака» Думаю, говорить об отставке тренера, который принес долгожданное чемпионство, по крайней мере неэтично. К тому же команда пока еще идет в лидерах. Нужно войти в сердце «Спартака» и задать вопросы там.

Проблема психологии

«Правильной психологии у команды выработано не было, все только ухудшилось – чуть что идет не так, сразу надо психовать или того хуже – прятаться в защиту (чего при нынешних защитниках "Спартаку" категорически делать нельзя).

Каррера, за что ему минус, эту проблему не решил с прошлого сезона. Возможно, он и не знает, как ее решать. Факт в том, что общий эмоциональный фон в клубе "нерешению" вполне способствует. Ты хороший мужик, Массимо, но извини, каждый за себя. Команда в итоге невыносимо глупо проиграла борьбу за Кубок и не сумела вернуться в чемпионскую гонку, где шансами раскидывается "Локо". Психология – самая явная причина чемпионства "Локомотива", она же – главная проблема "Спартака".

Олег Романцев после своего первого чемпионского сезона занял пятое место в следующем. Каррера ниже пятого не рухнет, но в тройку может не попасть. Вся разница в том, что главным в клубе при Романцеве был человек, который не только безумно любил "Спартак", но и прекрасно знал, как выходить из кризиса и придать уверенности, найти верные слова и сделать нужные шаги. У Карреры такого человека нет. И это трагедия для клуба уже который год», — отмечает Михаил Морозов из bombardir.ru.

Перестал «решать»

«Каррера – интересный, яркий мужик, но он уже не выглядит волшебником, который "решает". Ведь три поражения в решающих матчах с разным составом, разной тактикой и с не самими сильными соперниками – это знак менеджера, который теряет команду.

Для человека с его опытом работы это нормально. Есть надежда, что в "Спартаке" это тоже понимают и не будут принимать поспешные решения. Ведь вина руководства в неудачах ничуть не меньше. Но это уже отдельная история», — резюмирует автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Менять тренера рано

«Логичный вопрос: что делать? Менять тренера — точно рано. Игрового кризиса у "Спартака" нет. Есть проблемы отдельных персоналий, который не выполняют свои функции. не могут или не хотят. Поэтому прежде всего "Спартаку" надо искать качественного опорника», — подчеркивает в своей статье о проблемах «Спартака» на «Матч ТВ» Артем Терентьев.

Наиль Измайлов вице-президент «Спартака» Совет директоров «Спартака» поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.

Отставка напрашивается

«Отставка Карреры напрашивается, ведь задачи на сезон не выполняются — чемпионами красно-белые не стали, теперь еще под вопросом попадание в Лигу чемпионов, Кубок провалили, в Европе ничего особого не выиграли… Поэтому думаю, что увольнение Массимо действительно может произойти», — отметил в интервью «Газете.Ru» бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин.

«У Карреры, очевидно, были какие-то задачи на сезон — и если он их не выполняет, то руководство вправе расстаться с Массимо. А уж насколько это будет правило и хорошо для красно-белых, покажет лишь время. Однако, матч с "Ахматом", честно говоря, был для меня непонятным — команды на поле просто не было», — отметил экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин.