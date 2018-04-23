Бюджетник Дзюба

Аренда с подвохом
Приход Роберто Манчини в «Зенит» отправил нападающего, который ударно провел предыдущие два сезона за питерцев, на скамейку запасных.
А появляясь на поле, Дзюбе нечем было доказать, что он заслуживает место в составе — форвард забил всего один мяч в 15 встречах РФПЛ. Зимой Артем отправился в аренду в тульский «Арсенал», которым руководил хорошо знакомый ему Миодраг Божович.
Аренда для туляков была выгодной — форвард достался им бесплатно, да и две трети его непомерной для провинциалов зарплаты в 10 миллионов рублей выплачивал игроку по-прежнему «Зенит».
Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле В Туле Артем расцвел и начал забивать, записав на свой счет в первых шести матчах за «Арсенал» 4 гола и 2 передачи. И, разумеется, Дзюба с нетерпением ждал матча с «Зенитом», чтобы сполна отомстить то ли клубу, то ли списавшему его со счетом итальянскому тренеру.
Но было одно «но»... В контракте между клубами значился пункт, запрещающий арендованному игроку играть против своего клуба.
При этом, запрет не был категорическим: за выход Дзюбы на поле против «Зенита» требовалось выплатить штраф в 120 тыс. евро (около 10 миллионов рублей). Деньги со штрафов должны были пойти «на развитие детско-юношеского футбола», а точнее — на счета зенитовской академии.
Подобный же пункт в контракте был и у арендованного «Краснодаром» полузащитника «Зенита» Олега Шатова, который решил проблему просто — заплатил штраф самостоятельно, вышел на поле и забил «Зениту» гол, а «Краснодар» победил в Петербурге со счетом 2:1.
Артем Дзюба тоже грозился заплатить штраф, хотя и признавал, что это ударит по карману.
Крохобор или нет?
Впрочем, чем ближе была очная встреча «Арсенала» и «Зенита», тем меньше ясности было в том, появится ли Дзюба на поле.
Тем временем вовсю плодились слухи. Утверждалось, что Артём готов заплатить лишь половину штрафа, а оставшиеся 5 млн рублей должны лечь на бюджет тульского клуба.
По другой версии, тульский «Арсенал», арендовавший у петербуржцев помимо Дзюбы ещё и Ивана Новосельцева с Лукой Джорджевичем, не хотел портить отношения с «Зенитом» и ставить нападающего на игру.
В тульском клубе хранили молчание до последнего, а по информации «Советского спорта», буквально за три дня до матча и сам игрок не знал, выйдет ли он на поле.
По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист Тем не менее, Дзюба попал в основу «Арсенала» на матч с «Зенитом» и стал самой яркой и запоминающейся фигурой встречи, отдав голевую передачу и забив третий мяч, спасший туляков от поражения.
После матча Артем выразил благодарность губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту клуба Гураму Аджоеву, «которые помогли принять участие в матче».
Миодраг Божович после матча заявил, что не знает, кто, сколько и чего платил. Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что «неважно, кто заплатит».
Бюджетное выступление
Так кто же, платил «Зениту» за упущенную питерцами победу в Туле? По информации издания «Чемпионат», это сделал бюджет Тульской области.
Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера Как сообщает издание, перед матчем с «Зенитом» руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты петербургскому клубу денежной компенсации.
По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с «Зенитом» всю сумму заплатит «Арсенал», который получает финансовую поддержку от руководства области (проще говоря — финансируется из бюджета).
Артем в матче с «Зенитом» рвал и метал, сумев отличиться, так что его кошелек остался в ценности и неприкосновенности.
Эта хитрая схема вызвала язвительную реакцию у популярного комментатора Василия Уткина, у которого с Дзюбой в данный момент длится вялотекщий заочный конфликт.
Сэкономили...
«Краснодар» и тульский «Арсенал» с помощью Шатова и Дзюбы отобрали у «Зенита» 5 очков. Именно их может не хватить команде Роберто Манчини, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
Заработав на штрафах 20 миллионов рублей, «Зенит» может лишиться 12 миллионов евро за участие в главном клубном турнире Европы. Такой вот русский бизнес.