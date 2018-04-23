Бюджетник Дзюба

Аренда с подвохом

Приход Роберто Манчини в «Зенит» отправил нападающего, который ударно провел предыдущие два сезона за питерцев, на скамейку запасных.

А появляясь на поле, Дзюбе нечем было доказать, что он заслуживает место в составе — форвард забил всего один мяч в 15 встречах РФПЛ. Зимой Артем отправился в аренду в тульский «Арсенал», которым руководил хорошо знакомый ему Миодраг Божович.

Аренда для туляков была выгодной — форвард достался им бесплатно, да и две трети его непомерной для провинциалов зарплаты в 10 миллионов рублей выплачивал игроку по-прежнему «Зенит».

Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле В Туле Артем расцвел и начал забивать, записав на свой счет в первых шести матчах за «Арсенал» 4 гола и 2 передачи. И, разумеется, Дзюба с нетерпением ждал матча с «Зенитом», чтобы сполна отомстить то ли клубу, то ли списавшему его со счетом итальянскому тренеру.

Но было одно «но»... В контракте между клубами значился пункт, запрещающий арендованному игроку играть против своего клуба.

При этом, запрет не был категорическим: за выход Дзюбы на поле против «Зенита» требовалось выплатить штраф в 120 тыс. евро (около 10 миллионов рублей). Деньги со штрафов должны были пойти «на развитие детско-юношеского футбола», а точнее — на счета зенитовской академии.

Подобный же пункт в контракте был и у арендованного «Краснодаром» полузащитника «Зенита» Олега Шатова, который решил проблему просто — заплатил штраф самостоятельно, вышел на поле и забил «Зениту» гол, а «Краснодар» победил в Петербурге со счетом 2:1.

Артем Дзюба тоже грозился заплатить штраф, хотя и признавал, что это ударит по карману.

Понимаю, что, сделав это, уйду в ноль. Получится, что я на три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но всё равно согласен – не лукавлю. Если никто не будет препятствовать, заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну. Артем Дзюба

Публикация от PFC ARSENAL Tula (@pfc_arsenal) 17 Мар 2018 в 7:06 PDT

Крохобор или нет?

Впрочем, чем ближе была очная встреча «Арсенала» и «Зенита», тем меньше ясности было в том, появится ли Дзюба на поле.

Тем временем вовсю плодились слухи. Утверждалось, что Артём готов заплатить лишь половину штрафа, а оставшиеся 5 млн рублей должны лечь на бюджет тульского клуба.

По другой версии, тульский «Арсенал», арендовавший у петербуржцев помимо Дзюбы ещё и Ивана Новосельцева с Лукой Джорджевичем, не хотел портить отношения с «Зенитом» и ставить нападающего на игру.

В тульском клубе хранили молчание до последнего, а по информации «Советского спорта», буквально за три дня до матча и сам игрок не знал, выйдет ли он на поле.

По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист Тем не менее, Дзюба попал в основу «Арсенала» на матч с «Зенитом» и стал самой яркой и запоминающейся фигурой встречи, отдав голевую передачу и забив третий мяч, спасший туляков от поражения.

После матча Артем выразил благодарность губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту клуба Гураму Аджоеву, «которые помогли принять участие в матче».

Миодраг Божович после матча заявил, что не знает, кто, сколько и чего платил. Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что «неважно, кто заплатит».

Кто заплатит, неважно. Это не столь важный вопрос. У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим. Безусловно, это того стоило. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше. Дмитрий Балашов

Публикация от PFC ARSENAL Tula (@pfc_arsenal) 17 Мар 2018 в 11:59 PDT

Бюджетное выступление

Так кто же, платил «Зениту» за упущенную питерцами победу в Туле? По информации издания «Чемпионат», это сделал бюджет Тульской области.

Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера Как сообщает издание, перед матчем с «Зенитом» руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты петербургскому клубу денежной компенсации.

По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с «Зенитом» всю сумму заплатит «Арсенал», который получает финансовую поддержку от руководства области (проще говоря — финансируется из бюджета).

Артем в матче с «Зенитом» рвал и метал, сумев отличиться, так что его кошелек остался в ценности и неприкосновенности.

Эта хитрая схема вызвала язвительную реакцию у популярного комментатора Василия Уткина, у которого с Дзюбой в данный момент длится вялотекщий заочный конфликт.

Дзюба говорит еще больше. Он говорит, что будет последним крохобором, если сам не выкупит свой матч у Зенита. Но не выкупает! Вместо этого уточняет, что если сделает это, то потеряет практически всю зарплату за время игры в Арсенале. Да, это серьезно. Но сам же весь разговор завел. С нуля. Но постойте, ха! Гол забил – молодец, это работа его. Но он же не сделал того, что пообещал, что стоило денег. Дзюба гульнул и сорвал аплодисменты на деньги Тульской области. Тула – дотационный, кстати, регион. Там своеобразная демография: близко к Москве, молодежь едет на заработки в столицу. А остаются люди постарше. Тульские дотации – деньги пенсионеров. Итог. Шатов тихо, сам, заранее, в интересах дела, потратился и молчит. Дзюба шумно, умело доведя напряжение до последней минуты, на деньги Тульской области, вопреки собственным высказанным намерениям все оплатить самому – играет и празднует. Команда Шатова выиграла в гостях. А команда Дзюбы спасла ничью дома. Ой, ребята... Шатов, забив свой мяч и покинув поле с травмой, под овацию, расчувствовался до слез. Слез Дзюбы мы не видели. Надо полагать, они остались за кадром. Как-то ведь надо было самому высокозарплатному игроку добиться, чтобы за него заплатили добрые начальники. Тоже, кстати, заплатили не свои, не личные. Наши. Из наших налогов Василий Уткин

Шатов доказал «Зениту», что его зря отпустили Реакция прессы на домашнее поражение «Зенита» от «Краснодара» Представители питерского клуба сообщили, что компенсация за игру форвардаи полузащитникав матчах с «Зенитом» будет получена петербургским клубом соответственно от тульского, а не от футболистов.

Сэкономили...

«Краснодар» и тульский «Арсенал» с помощью Шатова и Дзюбы отобрали у «Зенита» 5 очков. Именно их может не хватить команде Роберто Манчини, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Заработав на штрафах 20 миллионов рублей, «Зенит» может лишиться 12 миллионов евро за участие в главном клубном турнире Европы. Такой вот русский бизнес.