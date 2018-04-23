Боккетти: Ошибались не только мы с Комбаровым, но и все ребята

Защитник «Спартака»поделился впечатлениями после поражения от(1:3) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Я думаю, больше психологическая мотивация у нас была после поражения в матче с "Тосно". Было тяжело. Сегодня мы по любому должны были выигрывать, но не успели. Постараемся победить в следующей встрече. У нас должна быть мотивация, потому что сейчас наша цель – второе место.

Если "Спартак" не займет второе место – это будет катастрофа, конечно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы были чемпионами год назад, поэтому как минимум должны занимать второе место.

Конечно, тяжело. Последний матч, когда я играл дома, был четыре месяца назад. Но сегодня ошибались не только мы с Комбаровым. Все ребята ошибались. Постараемся сыграть следующую встречу лучше, чем эту», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».