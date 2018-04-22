Моуринью: Почему нас так много критикуют?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» ( 2:1 ) в полуфинале Кубка Англии.

«Мы заслужили эту победу. Если поделить матч на отрезки, то мы были лучше в большинстве таких отрезков. Даже когда они владели мячом при счете 2:1, мы все контролировали.

После первого гола в матче мы потеряли контроль. После перерыва игроки поздно вышли на поле, потому что мы много говорили.

Мы должны спросить себя: почему нас так много критикуют? Мы можем стать вторыми в Премьер-лиге, если наберем шесть очков, и это будет достижением для клуба, который не был на этой позиции несколько лет. И мы вышли в четвертый финал за три года. Возможно, нас слишком много критикуют», — цитирует Моуринью BBC.