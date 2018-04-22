ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Моуринью: Почему нас так много критикуют?

    Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Кубок Англии Футбол Англии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в полуфинале Кубка Англии.

    «Мы заслужили эту победу. Если поделить матч на отрезки, то мы были лучше в большинстве таких отрезков. Даже когда они владели мячом при счете 2:1, мы все контролировали.

    После первого гола в матче мы потеряли контроль. После перерыва игроки поздно вышли на поле, потому что мы много говорили.

    Мы должны спросить себя: почему нас так много критикуют? Мы можем стать вторыми в Премьер-лиге, если наберем шесть очков, и это будет достижением для клуба, который не был на этой позиции несколько лет. И мы вышли в четвертый финал за три года. Возможно, нас слишком много критикуют», — цитирует Моуринью BBC.

    На чем приедет Моуринью?«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на полуфинальный матч Кубка Англии 21 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Манчестер Юнайтед» включил режим финалиста
  • Обзор СМИ после волевой победы «МЮ» в полуфинале Кубка Англии
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • 21/04
    • «Манчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии
  • 21/04
    • Суммарный доход клубов АПЛ — 4,5 млрд фунтов
  • 20/04
    • Фергюсон: Горд быть соперником и другом Венгера
  • 18/04
    • Агуэро, Кейн и Салах – в символической сборной АПЛ
  • 18/04
    • «МЮ» на выезде переиграл «Борнмут»
  • 17/04
    • «Брайтон» поделил очки с «Тоттенхэмом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
  • 1,96
    •
  • «Ювентус» не дрогнет против «Наполи»
  • «Ювентус» – «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля
  • 4,50
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 08:59
    • Бартомеу: Иньеста может играть в «Барселоне» столько, сколько хочет
  • 08:34
    • Монтелла попросил прощения у болельщиков «за такую игру»
  • 08:23
    • Иньеста примет решение о дальнейшем этапе карьеры на следующей неделе
  • 08:10
    • Президент «Анжи» отказался комментировать судейство
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
    • 1,62Завтра в 19:30
  • 01:14
    • «Монако» потерпел поражение в матче против «Генгама»
  • 01:02
    • «Милан» дома проиграл аутсайдеру Серии А
  • «Манчестер Юнайтед» включил режим финалиста
  • Обзор СМИ после волевой победы «МЮ» в полуфинале Кубка Англии
    • 00:52
  • 00:25
    • «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла Кубок Испании
  • Примера. Ничья «Сельты» и «Валенсии», «Атлетико» примет «Бетис»
  • Обзор матчей 34-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 22:35
  • 22:03
    • «Фиорентина» минимально уступила «Сассуоло»
  • 21:44
    • «Боруссия» уничтожила «Байер» в Бундеслиге
  • РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:30
  • 21:23
    • «Манчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии
  • 21:07
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
  • 20:48
    • Карпин: Особой радости от ничьей не испытываю
  • 20:38
    • «Марсель» разгромил «Лилль»
  • 20:28
    • Бердыев: Ничья против «Ростова» закономерна
  • 20:02
    • «Сельта» и «Валенсия» победителя не определили
  • Венгер заслужил великолепные проводы
  • Реакция прессы на отставку Арсена Венгера
    • Вчера в 19:55
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус