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    Экс-капитан «Шахтера» может продолжить карьеру в Турции

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    Дарио Срна
    На фото:Дарио Срна
    Защитник «Шахтера» Дарио Срна может продолжить карьеру в Турции, утверждает FootballHub.

    По данным издания, хорватский футболист получил предложение от одного из турецких грандов.

    В турецкую Суперлигу Срна может перебраться в статусе свободного агента, т.к. его соглашение с «горняками» истекает 30 июня 2018 года.

    Даже в случае подписания соглашения с турецким клубом Дарио не сможет сыграть раньше 22 августа 2018-го, поскольку именно тогда истекает 17-месячный срок дисквалификации после положительной пробы на допинг.

    Срна выступает в составе «Шахтера» с 2003 года и за это время успел сыграть 493 матча, в которых забил 45 голов и отдал 121 голевую передачу. С клубом он завоевал 9 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА.

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