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    Будогосский: Слова Хусаинова про желтую карточку Смолова — просто бред

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    Андрей Будогосский
    На фото:Андрей Будогосский
    Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский назвал бредом слова бывшего арбитра Сергея Хусаинова, назвавшего «заказом» желтую карточку форварда «Краснодара» Федора Смолова.

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    28-лений футболист получил четвертую желтую карточку в поединке с тульским «Арсеналом» (3:0), что означает, в соответствии с регламентом, пропуск следующего матча 27 тура против ЦСКА.

    «Не хотел бы делать виноватым в этой ситуации Чистякова. Это беда, от которой не застрахован ни один судья. Винить Чистякова за то, что он стал причиной происшедшего, с моей стороны будет непорядочно.

    За все время своей работы не сдал ни одного арбитра. Хотя, наверное, в другой ситуации самым простым вариантом было бы громко озвучить то, что условный арбитр вообще никогда не станет работать, и на этом получить дивиденды у общественности.

    Но я никогда не шел и не пойду по этому пути. Очень сожалею, что с Чистяковым все так получилось. Он никогда этого не хотел, это обычная ошибка и то, что говорил Хусаинов по этому поводу, просто бред.

    Хусаинова надо знать. Знать его богатую биографию – все то, что он делал в футболе. Почему он оказался вне футбола?

    Не имею в виду случай в Израиле, имею в виду другие эпизоды, связанные с созданием всякого рода академий, коллегии арбитров, после чего Вячеслав Иванович Колосков и Александр Вячеславович Тукманов вынуждены были расхлебывать многомиллионные долги этого господина. Поэтому надо знать эту фигуру.

    Я был готов уйти в любом состоянии – ногами вперед, на коляске. Ухожу на своих ногах и считаю, что с гордо поднятой головой. Удалось сделать практически все из того, что задумано.

    Хочу особо отметить роль нынешнего и.о. президента РФС Александра Алаева и замечательный аппарат РФС. Еще раз подчеркну – замечательный аппарат», — приводит слова Будогосского «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что сегодня в российском футболе полностью заменено руководство судейско-инспекторским корпусом.

    Исполнять обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) будет Александр Егоров. Он заменит Будогосского.

    Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой контрольно-квалификационной комиссии (ККК) вместо Юрия Баскакова назначен Николай Левников.

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