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    Мутко попросит спецслужбы поговорить с Хусаиновым по поводу «заказа»

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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что «специальные службы» разберут заявление бывшего арбитра Сергея Хусаинова, назвавшего «заказом» желтую карточку форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    28-лений футболист получил четвертую желтую карточку в поединке с тульским «Арсеналом» (3:0), что означает, в соответствии с регламентом, пропуск следующего матча 27 тура против ЦСКА.

    При этом глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский уже признал, что арбитр Артем Чистяков не должен был наказывать Смолова за симуляцию.

    «Понимаете, Сергей Хусаинов у нас большой эксперт. Может быть, даже знает что-то. Если он так сказал, то я попрошу коллег, чтобы они его пригласили и, если он такой убежденный, пусть расскажет.

    Болтают у нас все, кому не лень. А когда просят предоставить хотя бы один факт...

    Почему это комитет по этике? Есть специальные службы. Если это заказ, как он говорит, то это уголовно наказуемое деяние.

    Если у него есть такой факт, то пусть расскажет. За слова-то надо отвечать. Обязательно попрошу, чтобы с ним побеседовали.

    Сотрудники органов, конечно. А как он думает? На основании заявлений в прессе могут возбуждаться соответствующие дела.

    Если у него есть информация, что это заказ, он же, наверное, должен знать, кто заказал. Пусть расскажет», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

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