КОНМЕБОЛ попросил ФИФА расширить количество сборных на ЧМ-2022 до 48

Президент(КОНМЕБОЛ)попросил президента ФИФАускорить процесс расширения числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, сообщает AP News.

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Ранее стало известно, что 48 сборных будут участвовать в чемпионатах мира с 2026 года, но в Южной Америке просят расширить число участников уже на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Отмечается, что увеличение количества матчей с 64 до 80 может создать дополнительные трудности организаторам турнира, связанные с логистикой.

Ранее ЧМ-2022 было решено провести в течение 28 дней, поскольку из-за жары он впервые пройдет не в июне-июле, а ноябре-декабре.

При увеличении числа участников финальной стадии ЧМ Азия получит 8 путевок, Африка — 9, КОНКАКАФ и Южная Америка — по 6, Океания — 1, Европа — 16, а еще две определятся в турнире плей-офф.