Гендиректор «Амкара»: Каряка хочет работать главным тренером

Генеральный директорпрокомментировал решение

По словам Резвухина, Каряка, который был в «Амкаре» ассистентом Вадима Евсеева, хочет попробовать себя в роли главного тренера.

«Никакого конфликта у Каряки с Евсеевым нет. Просто человек созрел для самостоятельной работы и хочет попробовать себя в роли главного тренера. В "Амкаре" он проработал три года, и я считаю, что он вырос в квалифицированного специалиста», — сказал Резвухин «Спорт-Экспрессу».

«Возглавит ли он какую-то команду в ближайшее время? Видимо да, есть у него какие-то варианты. Он много сделал для "Амкара", и мы не можем препятствовать его желанию поработать главным тренером», — добавил гендиректор пермяков.

Напомним, Каряка входил в тренерский штаб «Амкара» с зимы 2015 года